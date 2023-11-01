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Evinin bahçesinde görüp yanına gitti! Sonrası çok feci...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinin bahçesinde görüp yanına gitti! Sonrası çok feci...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki genci tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

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Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (28), evinin bahçesinde Mehmetcan Karakoç'un (16) beklediğini gördü. Bahçeye inen M.K. ile Karakoç arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Daha sonra ikili arasında tartışma başladı ve M.K. tabancayla Karakoç'a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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