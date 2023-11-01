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Yunanistan'da Asya kaplanı sivrisineği alarmı!

Yunanistan'da Asya kaplanı sivrisineği alarmı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde Asya kaplanı sivrisineği için alarm durumuna geçildiği bildirildi.

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Attika Bölgesi Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, iklim koşullarından kaynaklı Asya kaplanı sivrisineği popülasyonunda artış olduğu ve alarm durumuna geçildiği belirtildi.

Attika bölgesinin birçok noktasında Asya kaplanı sivrisineği sayısının önceki yıllara göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu artışın son haftalardaki yüksek nem, yağış ve sıcak hava gibi iklim koşullarından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilaçlama çalışmalarının devam ettiği bildirilerek, sivrisinek ısırıklarından kaynaklanan rahatsızlıkların artmasını önlemek amacıyla korunma talimatlarına uyulması tavsiye edildi.

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