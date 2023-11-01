Muğla’da 65 yaş üstüne ulaşım ücretsiz oldu

Toplu taşıma ücretlerine peş peşe gelen zamların ve 65 yaş üstüne yapılan indirimlerin kaldırılacağı haberlerin ardından Muğla'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tamamen ücretsiz oldu.

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Muğla'da bir süredir gündemde olan 65 yaş üstüne yapılan toplu taşıma indirimi sorunu çözüldü. Muğla'da şoför esnafının “Özel Halk Otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak, diğer günler ücretsiz taşıma yapmayacak" kararı alması üzerine il genelinde sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla 65 yaş üstüne toplu ulaşımın ücretsiz olmasını sağladı.

Karara göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi hem şoför esnafının hem de toplu taşıma kullananların mağdur olmaması için ücretsiz taşımada ortaya çıkan farkı bütçesinden ödeyecek.