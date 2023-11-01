BIST 7.367
DOLAR 28,33
EURO 29,89
ALTIN 1.808,32
HABER /  DÜNYA

Sidney’de 10 yaşındaki asansörün altında kaldı

Sidney’de 10 yaşındaki asansörün altında kaldı

Sidney'de engelli çocuklara yönelik bir okulda asansörün altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

Sidney'in kuzey kıyısında engelli çocuklara yönelik bir özel eğitim okulunda asansörün altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yeni Güney Galler polisi, bir çocuğun mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine Wahroonga'daki St Lucy's Okuluna acil servislerin çağrıldığını söyledi. Polis memurlarının çocuğu asansörün altında sıkışmış halde buldukları söylendi.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri çocuğu çıkarmaya çalışırken çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yeri incelemesini sürdürürken adli tabip için bir rapor hazırlanacağı açıklandı. Anaokulundan 12. sınıfa kadar yaklaşık 230 öğrenciye eğitim vermekte olan Katolik Dominik okulu, açıklamasında şunları söyledi: “St Lucy's Okulu, öğrencilerimizden birinin bu öğleden sonra trajik ölümünü doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyor. Soruşturma polisiyle işbirliği yapıyoruz ve bugün daha fazla açıklama yapamıyoruz. Okul ikinci bir duyuruya kadar öğrencilere kapalı olacaktır. Güzel öğrencimizi anarken personelimiz ve ailelerimiz için bu zor zamanda yas tutmaları için mahremiyet ve alan istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçesini açıkladı
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçesini açıkladı
Antalya’da kaçakçılık operasyonu: 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Antalya’da kaçakçılık operasyonu: 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Evinin bahçesinde görüp yanına gitti! Sonrası çok feci...
Evinin bahçesinde görüp yanına gitti! Sonrası çok feci...
Muğla’da 65 yaş üstüne ulaşım ücretsiz oldu
Muğla’da 65 yaş üstüne ulaşım ücretsiz oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Çin'de Kömür ve Madencilik Fuarı'na katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Çin'de Kömür ve Madencilik Fuarı'na katıldı
Yunanistan'da Asya kaplanı sivrisineği alarmı!
Yunanistan'da Asya kaplanı sivrisineği alarmı!
Öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak
Öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak
Türkiye Perakendeciler Federasyonundan indirim çağrısı!
Türkiye Perakendeciler Federasyonundan indirim çağrısı!
Tekme vurduğu kesenin içerisine bakınca gözlerine inanamadı
Tekme vurduğu kesenin içerisine bakınca gözlerine inanamadı
ABD’de WeWork'un iflasa yakın olduğu iddia edildi
ABD’de WeWork'un iflasa yakın olduğu iddia edildi
Antalya'da kaybolan Alman turistleri jandarma kurtardı
Antalya'da kaybolan Alman turistleri jandarma kurtardı
Yunanistan 2010'dan bu yana en sıcak ekim ayını yaşadı
Yunanistan 2010'dan bu yana en sıcak ekim ayını yaşadı