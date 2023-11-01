Sidney’de 10 yaşındaki asansörün altında kaldı

Sidney'de engelli çocuklara yönelik bir okulda asansörün altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Sidney'in kuzey kıyısında engelli çocuklara yönelik bir özel eğitim okulunda asansörün altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yeni Güney Galler polisi, bir çocuğun mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine Wahroonga'daki St Lucy's Okuluna acil servislerin çağrıldığını söyledi. Polis memurlarının çocuğu asansörün altında sıkışmış halde buldukları söylendi.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri çocuğu çıkarmaya çalışırken çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yeri incelemesini sürdürürken adli tabip için bir rapor hazırlanacağı açıklandı. Anaokulundan 12. sınıfa kadar yaklaşık 230 öğrenciye eğitim vermekte olan Katolik Dominik okulu, açıklamasında şunları söyledi: “St Lucy's Okulu, öğrencilerimizden birinin bu öğleden sonra trajik ölümünü doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyor. Soruşturma polisiyle işbirliği yapıyoruz ve bugün daha fazla açıklama yapamıyoruz. Okul ikinci bir duyuruya kadar öğrencilere kapalı olacaktır. Güzel öğrencimizi anarken personelimiz ve ailelerimiz için bu zor zamanda yas tutmaları için mahremiyet ve alan istiyoruz."