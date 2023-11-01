Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçesini açıkladı

Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı. Şardan'ın gözaltına alınma gerekçesi olarak "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gösterildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken, bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alındı.

Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."

Tolga Şardan'ın yazısı

Tolga Şardan'ın yazısında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı dünyasıyla ilgili hazırladığı bir raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu, Erdoğan'ın rapordaki bir isme çok şaşırdığı iddia ediliyordu.

Şardan söz konusu raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son 5-6 yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu söylemişti.

Şardan yazısında "Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi. Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor" bilgisini paylaşmıştı.

Dinçer Gökçe de gözaltına alındı

Gazeteci Dinçer Gökçe, Sorumlu Yazı işleri müdürü olduğu halkv.com.tr'de yayımlanan bir habere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr"'de yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendiği belirtildi.