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Araç ve konut satışında yeni dönem: 100 bin lira cezası var

Araç ve konut satışında yeni dönem: 100 bin lira cezası var

Gayrimenkul ve araç satışlarında yeni dönem bugün başladı. Yeni düzenlemeye göre, artık TC kimlik, ad soyad ve telefon numarası Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne yüklenecek. Aldatıcı ilana 100 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

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Konut ve ikinci el otomobilde fahiş fiyatları önleyecek yeni ilan düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre elektronik ilan sitelerine ilan verecek tüm kişiler TC kimlik numarası, ad-soyad ve cep numarası bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) girmekle yükümlü olacak. Düzenlemelere aykırı ilan verenlere her ilan başına 10 bin ila 100 bin TL arasında idari para cezası kesilecek.

Düzenleme kapsamında ilan platformlarına üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ilan vermek isteyen kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını, tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulama yükümlülüğü getirildi.

İlanı yayımlamadan önce ilana konu taşıtın veya taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüğü de bugün itibariyle devreye girdi.

Söz konusu düzenlemelerle elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ve taşınmaz ilanlarının önlenmesi, bu alanlarda ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi ve taşıt ve taşınmazlarda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, düzenleme kapsamında gerçeğe aykırı verilen her bir ilan için ilan verene 10 bin ila 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

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