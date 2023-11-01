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ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı!

ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı!

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 113 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

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ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ekim ayı ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 113 bin kişi arttı. Beklenti, özel sektör istihdamının bu dönemde 150 bin kişi artması yönündeydi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 19 bin, orta ölçekli işletmelerde 78 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 18 bin kişi yükseldi.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 107 bini hizmet, 6 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Raporda eylül ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 89 bin olarak korundu.

Ücret artışındaki yavaşlama devam etti

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ekimde yıllık ücret yüzde 5,7 artarken, artış oranı Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, salgın sonrasındaki büyük maaş artışlarının geride kalmış gibi göründüğüne işaret ederek, "Ekim ayı rakamları genel olarak çok yönlü bir istihdam tablosu çiziyor. İş gücü piyasası yavaşlamış olsa da bu durum hala güçlü tüketici harcamalarını desteklemek için yeterli." ifadelerini kullandı.

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