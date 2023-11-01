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Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor 4. tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor 4. tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Hacettepe 1945'i 5-0 yenerek, 4. tura yükseldi.

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Semih Kurt, Birtan Yavuz, Mehmet Ali Vardar

Adanaspor: Arda Akbulut, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay (Dk. 46 Ayuk), Batuhan Yılmaz, Lukaku, Devran Şenyurt, Diakite (Dk. 79 İbrahim Aksu), Hakan Eroğlu (Dk. 54 Oberlin), Mutlu Doğan (Dk. 72 Serhat Kot), Yepie (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu), Metehan Altunbaş

Hacettepe 1945: Süleyman Çamlıca, Rahmi Karadaş, Furkan Ünsal (Dk. 57 Tunahan Akpınar), Murat Sipahioğlu, Musa Şahindere, İbrahim Kayıkçı (Dk. 83 Bayram Alyurt), Emre Dönmez (Dk. 78 Halil Demir), Efe Arı, Osman Demir, Berat Tosun (Dk. 57 Sami Altıparmak), Fehmi Koç (Dk. 57 Fatih Karslı)

Goller: Dk. 60 Murat Sipahioğlu (Kendi kalesine), Dk. 76 (Penaltıdan) ve Dk. 78 Metehan Altunbaş, Dk. 86 Serhat Kot (Penaltıdan), Dk. 89 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)

Sarı Kart: Dk. 34 Efe Arı (Hacettepe 1945)

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