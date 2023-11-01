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Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı!

Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı!

Gazeteci Dinçer Gökçe, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.

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