Sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kepez Spor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Süper Lig takımı İstanbulspor turnuvaya veda ederken, Kepez Spor 4. Tur'a yükseldi.

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Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi İstanbulsor ile 3. Lig ekibi Kepez Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor 38. dakikada Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kepez Spor bu gole 45+1. dakikada Yılmaz Basravi'nin penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarısı bu 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İstanbulspor'da 59. dakikada Imbula penaltı atışından faydalanamazken, 83. dakikada Bartu Kırtaş gördüğü kırmızı kartla oyun dışına kaldı. Mücadelenin normal süresi de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kepez Spor'da 100. dakikada Ozan Can Dursun, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 116. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Can Dursun skoru 3-1'e getirdi.

İstanbulspor, 118. dakikada Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirdi ancak bu gol Süper Lig ekibine yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Kepez Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı. Süper Lig ekibi İstanbulspor ise organizasyona veda etti.