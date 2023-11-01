Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı

Milyonlarca gencin hayalini süsleyen faizsiz evlilik kredisine dair yeni şartlar paylaşıldı. Evlenme çağında olan gençlerin ekonomik durumdan dolayı zorlandığı günlerde, faizsiz evlilik kredisi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Evlenmek isteyenler için faizsiz 150 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Peki, faizsiz evlilik kredisinin şartları neler? İşte tüm detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen evlilik kredisinin şartları açıklandı. Evlilik bekleyen gençlerin uzun zamandır beklediği fırsat ayaklarına geldi. Evlilik aşamasına gelen çiftlerin, ekonomik zorluklarda evlenmesini kolaylaştırmak adına faizsiz kredi verilecek. İşte şartlar...

EVLİLİK KREDİSİNDE MERAK EDİLENLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada şartlar Meclise gönderildi. Çalışmaların tamamlandığını duyuran Bakan Özdemir, yeni yıldan önce kararın verilmiş olmasını bekliyor.



Kahramanmaraş depreminde hasara uğrayan bölgelerde pilot proje olarak başlatılacak evlilik kredisinin, zamanla ülke genelinde genişleyeceği paylaşıldı. Gençlere verilen müjdenin ardından şartlar tek tek paylaşıldı. En çok merak edilen, "Yaş sınırı olacak mı?" sorusuna ise cevap geldi.



Evlilik kedisinde yer alan şartlar Bakan Özdemir tarafından paylaşıldı.

Yapılan açıklamadaki şartlar ise şu şekilde;

Yaş sınırı 18 - 27 arası gençleri kapsayacak.

4 yıl vade ile verilecek kredi, 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde hesaplara yatırılacak.

Krediden faydalanabilmek için gelir ve yaş kriterleri yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisine dair detaylar merakla araştırılıyor. Seçim öncesinde verdiği sözlerden birisi olan evlilik kredisi, ekonomik açıdan desteklenmeyi hedefliyor.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte, şartları sağlayan kişilere evlilik kredisi sağlanacak. Faizsiz evlilik kredisinin ne zaman hesaplara yatacağına dair net bir tarih paylaşılmadı. Fakat, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının ardından hızla hesaplara yatırılması bekleniyor.