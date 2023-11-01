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Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük

Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağın düşürüldüğünü belirterek, bunun, Ukrayna'ya teslim edilmesi garanti edilen F-16 uçak sayısının neredeyse 2 katı olduğunu bildirdi.

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Şoygu, Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, Ukrayna’da yürütülen "özel operasyona" ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun Zaporijya, Donetsk ve Herson yönlerinde Rus birliklerine "başarısız saldırı girişimlerinde" bulunduğunu ileri süren Şoygu, "Düşmanın bu umutsuz eylemleri Ukrayna ordusu personeli arasında ağır kayıplara neden oluyor." ifadesini kullandı.

Şoygu, "Yeni tip NATO silahlarının teslimatına rağmen Kiev'in yenilgiye uğradığını" savunarak, Rus birliklerinin aktif şekilde savunma yürütmeye devam ettiğini, ilerlediğini ve daha iyi mevzileri ele geçirdiğini iddia etti.

Rusya hava savunma birimlerinin cephe hattında başarılı şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Şoygu, "Geçen ay 37 uçak ve ABD üretimli 6 ATACAMS operasyonel-taktik füzesi dahil olmak üzere 1400'den fazla düşman hava hedefi imha edildi." dedi.

Şoygu, Batı’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı vermeyi planladığını hatırlatarak, "37 uçağın, Ukrayna'ya teslim edilmesi garanti edilen F-16 uçakları sayısının neredeyse iki katı olduğunu belirtmek isterim. Bu F-16’ları yok etmek için, hava savunma sistemlerimizin 20 gün çalışması yeterli olacak." diye konuştu.

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