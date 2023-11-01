BIST 7.330
DOLAR 28,33
EURO 29,90
ALTIN 1.807,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da iki araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı!

Samsun'da iki araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

C.A. (21) idaresindeki 55 RL 776 plakalı otomobil, Yukarı Ağcagüney Mahallesi'ndeki yolda, karşı yönden gelen K.A'nın (43) kullandığı 55 AAG 512 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Ramazan Azun (27) ve E.B. (35) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Azun buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük
Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı
Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı!
Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı!
İzmir'de Zeren Ertaş'ın ismi amfiye verildi
İzmir'de Zeren Ertaş'ın ismi amfiye verildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor 4. tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor 4. tura yükseldi!
Araç ve konut satışında yeni dönem: 100 bin lira cezası var
Araç ve konut satışında yeni dönem: 100 bin lira cezası var
Almanya Cumhurbaşkanı sömürge dönemi için Tanzanya'dan af diledi
Almanya Cumhurbaşkanı sömürge dönemi için Tanzanya'dan af diledi
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı!
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı!
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi!
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi!
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısına başkanlık etti!
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısına başkanlık etti!
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Fransız milletvekili Panot: Netanyahu, işlediği savaş suçlarının hesabını UCM'de verecek
Fransız milletvekili Panot: Netanyahu, işlediği savaş suçlarının hesabını UCM'de verecek