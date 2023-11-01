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Peynire büyük zam yolda, şimdiden stoklayın

Peynire büyük zam yolda, şimdiden stoklayın

Ekim ayından bu yana peş peşe zamlanan peynir fiyatları arşa çıkmış durumda. Vatandaşlar evlerine kahvaltılıkk peynir alabilmek için marketlerin kampanyalarını yakından takip ederken gelen son dakika haberi şoke etti.

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Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz yediden yetmişe herkesi etkilemiş durumda. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları zor durumda bırakırken gelen son dakika haberi herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü yazar Ali Ekber Yıldırım yaklaşan krizi duyurdu. Peynir fiyatlarına dev zam geliyor! Şimdiden stok yapmaya başlayın. Fiyatları duyunca şaşıp kalacaksınız.

Gıda enflasyonun en fazla görüldüğü ülkelerden biri haline gelen Türkiye, giderek krize sürüklenmeye devam ediyor. Her geçen gün peş peşe zam gelirken yapılan son duyuru herkesi şaşkına çevirdi.

Ünlü yazar Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak acı haberi verdi. Peynir fiyatlarına yeni bir zam geleceğini belirten Yıldırım, "1 litre çiğ sütün maliyeti 13 lira 10 kuruş oldu. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(TÜSEDAD), Ekim ayında 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini 13 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Bu maliyete ortalama % 20 kar eklendiğinde 1 litre çiğ sütün en az 15 lira 72 kuruşa satılması gerektiği ifade edildi." uyarısında bulundu.

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