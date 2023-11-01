BIST 7.314
DOLAR 28,33
EURO 29,85
ALTIN 1.806,75
HABER /  SPOR

Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor

 Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arda'nın pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

Abone ol

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü.  Milli futbolcu Arda Güler idmanda takımla birlikte çalıştı. 

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda'nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Dikkat! Togg'dan 'dolandırıcılık' uyarısı geldi: "Son günlerde..."
Dikkat! Togg'dan 'dolandırıcılık' uyarısı geldi: "Son günlerde..."
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu 200 TL'ye dayandı
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu 200 TL'ye dayandı
Sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Samsun'da iki araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı!
Samsun'da iki araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı!
Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük
Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları açıklandı
Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı!
Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı!
İzmir'de Zeren Ertaş'ın ismi amfiye verildi
İzmir'de Zeren Ertaş'ın ismi amfiye verildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor 4. tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor 4. tura yükseldi!
Araç ve konut satışında yeni dönem: 100 bin lira cezası var
Araç ve konut satışında yeni dönem: 100 bin lira cezası var
Almanya Cumhurbaşkanı sömürge dönemi için Tanzanya'dan af diledi
Almanya Cumhurbaşkanı sömürge dönemi için Tanzanya'dan af diledi
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı!
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı!