Dikkat! Togg'dan 'dolandırıcılık' uyarısı geldi: "Son günlerde..."

Togg, son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılara yönelik dolandırıcılık girişimi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz." denildi. Ayrıca, dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçlerin başlatıldığı açıklandı.Abone ol
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı. Söz konusu paylaşımda, son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılara yönelik dolandırıcılık girişimi olduğundan bahsedildi.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kaydedildi:
“Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.
Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.
T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.
Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.”