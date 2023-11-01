BIST 7.530
DOLAR 28,33
EURO 29,92
ALTIN 1.810,89
HABER /  GÜNCEL

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Hamas bir terör örgütü değil, mücahitler topluluğudur'' sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada, Erdoğan'a ve 3 ülkeye teşekkür edildi.

Abone ol

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de, Hamas'ın direnişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas için "Onlar terör örgütü değildir" açıklamasını yaparken, Hamas'tan da bu sözlere ilişkin bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Hamas çatışmasına geniş yer ayırmıştı. İsrail'i ve onu destekleyen Batılı ülkelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Filistin davamızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Hamas için "Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler hem ülkemizde hem dünyada geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan dahil 4 isme teşekkür ettiler

Bu ifadeler halen konuşulurken Hamas'tan bu sözlerle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, "Hamas'ı, El Kassam Tugaylarını ve Filistin direnişini terörist olarak etiketlemeyi reddeden resmi tutum ve açıklamaları büyük bir ilgi ve takdirle takip ediyoruz.  Türkiye ve Cezayir cumhurbaşkanlarının, Malezya Başbakanının ve bugün de Umman Dışişleri Bakanının, Hamas hareketinin toprağını, halkını ve vatanını savunan bir ulusal kurtuluş hareketi olduğunu açıkça ifade eden bu açıklamalarını takdir ettiğimizi ifade ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü!
Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü!
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Masterchef Alican hastalığını açıkladı, mesleğini bırakmasını istemişler
Masterchef Alican hastalığını açıkladı, mesleğini bırakmasını istemişler
Peynire büyük zam yolda, şimdiden stoklayın
Peynire büyük zam yolda, şimdiden stoklayın
Samsun'da 20 yaşındaki genç kız ölü bulundu: İntihar ettiği düşünülüyor
Samsun'da 20 yaşındaki genç kız ölü bulundu: İntihar ettiği düşünülüyor
Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor
Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor
Dikkat! Togg'dan 'dolandırıcılık' uyarısı geldi: "Son günlerde..."
Dikkat! Togg'dan 'dolandırıcılık' uyarısı geldi: "Son günlerde..."
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu 200 TL'ye dayandı
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kilosu 200 TL'ye dayandı
Sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Samsun'da iki araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı!
Samsun'da iki araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı!
Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük
Rusya: Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük