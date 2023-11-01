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Masterchef Alican hastalığını açıkladı, mesleğini bırakmasını istemişler

Masterchef Alican hastalığını açıkladı, mesleğini bırakmasını istemişler

TV8’in popüler yarışma programı Masterchef All Satr tüm heyecanı ile devam ederken fenomen yarışmanın yeni bölüm fragmanı resmen gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacı Alican hastalığını yeni bölümde açıkladı! Doktorlar yarışmacıdan mesleğini bırakmasını istemiş… İşte konuya ilişkin detaylar…

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Matercherf, uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanan, her sezon farklı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan başarılı programlardan biridir. Bu sezon ise All Star adı altında şimdiye kadar yarışmış en başarılı isimler bir araya getirildi ve büyük yarışma soluksuz yayınlanmaya başladı. Şimdilerde ise izleyen herkesi ekran başına kilitlerken, yarışmacılardan Alican’ın yaptığı açıklamalar izleyenleri duygulandırdı. İşte Alican’ın açıklamaları…

Masterchef All Star’da kıran kırana mücadele devam ederken, yarışmacılardan Alican Sabunsoy, geçtiğimiz bölümlerde rahatsızlanmıştı. Öte yandan takım seçmeleri esnasında dinlenmeye çekilen Alican, Herediter anjioödem olduğunu söylemişti.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ise Alican rahatsızlığı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Alican, fragmanda şunları dile getirdi: "Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana. Ayda 8 tanne iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz."

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