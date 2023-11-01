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Koşun koşun! Mehmet Özışık’la Dilan Polat’ı savunuyoruz!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Gazeteci Mehmet Özışık, dün gece gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat konusunu YouTube'daki canlı yayında masaya yatırıyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat… Aylardır sosyal medyada lüks hayatıyla, paylaşımlarıyla dillerden düşmüyordu. Sosyal medyadan yapılan eleştiriler hakaretler ve ‘bu değirmenin suyu nereden geliyor’ sorularının ardından haklarında soruşturma başlatıldı ve bu isimler dün gece yarısı gözaltına alındı. Tabii eğer sosyal medyada böyle paylaşımlar yapıyorsanız, küfürlerin, hakaretlerin havada uçuşması kaçınılmaz. Bu hakaretler bir yana, bazıları işin dozunu arttırıp Dilan Polat'ın kişiliğine, kadınlığına, iffetine dil uzatmaya başladı. Hadi Özışık, bir kadın hakkında bu şekilde konuşmanın yanlış olduğunu söylediğinde ise, Dilan Polat'ın avukatlığını yaptığına dair paylaşımlar sosyal medyada trend oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Gazeteci Mehmet Özışık, 'Dilan Polat'ı savundular' iddiaları ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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