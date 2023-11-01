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THY: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

THY: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, biletleme ve rezervasyonlarda aksaklık yaşandığını açıkladı.

Üstün konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz." 

THY
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