Çiftlik Bank'ın tosuncuğuna kötü haber'

Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın, Çiftlik Bank skandalıyla ilişkilendirilen suçlarından dolayı Bankacılık Kanunu'na aykırı davranmaktan suçlu bulundular ve ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Aydın kardeşlerin istinaf başvurusunu reddetti ve verilen kararı onayladı.

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Hayali 'Çiftlik Bank' ile büyük bir vurgun yapan ve akıllara Tosuncuk ismiyle kazınan Mehmet Aydın ve ağabeyi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.

Karar onandı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 10’ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.