Oy sayımı sona erdi! Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın yeni başkanı, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonucu belli oldu. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın Beşiktaş'ın 35. başkanı olabilmek için verdikleri yarışın ardından yeni başkan Hasan Arat oldu.

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Beşiktaş Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti.

Beşiktaş’ın tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devretti.

Eski yöneticiler Hasan Arat ve Serdal Adalı’nın yarışında kazanan Hasan Arat oldu.

Serdal Adalı’nın oy rengi: Beyaz

Listesi: Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat’ın oy rengi: Turuncu

Listesi: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

Adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışında bulunacağı seçimli genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adayların konuşmalarına geçildi.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy verme süresi sona erdi. Halen Akatlar’da bulunan kongre üyelerinin oy kullanma işlemlerinin de sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.

Saat 17 itibariyle Beşiktaş kongre üyesi katılım sayısının 12152 olduğu açıklandı. Beşiktaş Başkan adaylarından Hasan Arat oyunu 4 nolu sandıkta kullanırken Serdal Adalı 8 nolu sandıkta kullandı.

SANDIK SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Beşiktaş'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım aşamasına geçildi. Sandıklardan ilk sonuçlar geliyor.

1. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 227

Serdal Adalı: 201

3. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 471

Serdal Adalı: 218

10. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 483

Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 460

Serdal Adalı: 185

12. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 334

Serdal Adalı: 260

13. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 359

Serdal Adalı: 207

15. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

16. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 442

Serdal Adalı: 234

17. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 370

Serdal Adalı: 293

18. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 332

Serdal Adalı: 193

Toplam Sonuç

Hasan Arat: 5935

Serdal Adalı: 3420

HASAN ARAT OYUNU KULLANDI

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ederken, başkan adaylarından Hasan Arat da oyunu kullandı. 4 numaralı sandıkta oy kullanan Hasan Arat, sandık başına geldiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın bir kez daha Akatlar Spor Kompleksi’nde kongre yapmayacağını dile getiren Arat, "Biraz önce Serdal Bey ve divan kurulu ile toplantı yaptık. Dışarda kalan arkadaşlarımızın da oy kullanmalarını sağlayacaklar. 10 bin 800’ü geçtik. Biz 12 binlere doğru geleceğini düşünüyoruz. Bu Beşiktaş için önemli bir şeydir. Beşiktaş bundan sonra burada kongre yapmayı hak etmiyor. Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok büyük yerde yapacak ve bu düzensizlikler bitecek. Bu yüzden değişim diyoruz. Beşiktaşımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

SERDAL ADALI OYUNU KULLANDI

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ederken, başkan adaylarından Serdal Adalı da oyunu kullandı. 8 numaralı sandıkta oy kullanan Adalı, sandık başına geldiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Hakkımızda hayırlısı. Her şey Beşiktaş için" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ OYUNU KULLANDI

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ederken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi de oyunu kullandı. Başkan Çebi, 3 numaralı sandığa gelerek oyunu verdi.

BEŞİKTAŞ KONGRESİNE ÜYELERDEN YOĞUN İLGİ

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kuruluna kongre üyeleri yoğun ilgi gösteriyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi devam ediyor. Salon içinde sandıklara gitmek için kalabalık göze çarparken, salon çevresinde ise metrelerce kuyruk oluştu. Oy kullanma hakkına sahip binlerce üye uzun süre sırada bekledi.

ARAT VE ADALI'DAN OY SÜRECİNE TEPKİ!

Beşiktaş Başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı, oy verme sürecinin uzun ve yavaş sürmesi sebebiyle Divan kuruluna başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Hasan Arat'ın açıklaması şöyle;

Değerli Beşiktaşlılar, Akatlar’da inanılmaz bir yoğunluk var. Beşiktaş’ın büyüklüğünü bir kez daha gösterdiniz. Ancak oy kullanma süreci çok yavaş ilerliyor. Beşiktaş’ın bu salona sığmayacak kadar büyük olduğunu anlattık, uyardık ama dinlemediler. Keşke kendi şirketlerinde toplantı yapmakla uğraşacaklarına on binlerce Beşiktaşlının rahatça oy kullanması için hazırlık yapsalardı. Bugün Akatlar’a gelen üyelerimizin iradesinin sandığa yansıması adına gerekli tedbirlerin alınması için Divan Başkanlığı’na yazılı uyarımızı birazdan yapıyoruz. Sakın yorulup geri dönmeyin, mutlaka oyunuzu kullanın.

Beşiktaş'ın diğer Başkan adayı Serdal Adalı'nın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışmayan bir oy verme süreci yaşanıyor. Sırada bekleyen kongre üyelerimizin yanına gittim. Oy kullanma işleminin hızlandırılması için Divan Başkanlığı’na gerekli uyarıları yaptık.

DİVAN KURULU BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Av. Ahmet Akpınar, salon dışında oluşan kuyruk için iki adaydan da talep geldiğini belirterek dışarıda bir alan oluşturulacağını ve bu alan içinde bulunanların saat 17'yi geçse bile oy vereceğini açıkladı.

Akpınar'dan yapılan açıklama şöyle;

İki başkan adayımızın anlaşması gereğince salonun dışında kalan kongre üyelerimizin oy kullanmasını temin etmek amacıyla salonun dışına çekilecek bariyerler içinde olan herkes oy kullanacaktır. Saat 17'den sonra gelenler bariyer içine alınmayacaktır. Bariyer içinde olan herkes salon dışında olsa dahi oy kullanacak olup bu konuda herkesin rahat olmasını istiyoruz.

ARAT VE ADALI OY VERME SÜRECİNİN UZATILMASI İÇİN İSTİŞAREDE BULUNDU

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanma işlemi devam ederken, siyah-beyazlı kongre üyeleri Akatlar Spor Kompleksi’nin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu kongrede oy kullanım süresinin uzatılması için iki aday bir araya geldi. Serdal Adalı ve Hasan Arat, oy kullanma süresinin saat 17.00’den, 19.00’a uzatılması için ortak bir önerge vermek için buluştu.

Öte yandan Beşiktaş Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, kongrede oy kullanmak için gelen siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Nevzat Demir’i beraber karşıladı.

SERDAL ADALI: 20 SENEDİR NEREDEYDİNİZ

Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Serdal Adalı, “Benim için '23 gün kala aday oldu' dediler. Ama unuttukları şey şuydu, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne dönüp 'Peki siz 20 senedir neredeydiniz' diye sormadım bile. Ayrıca benim karakterim, bir şeyler kötü gitsin de camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir” dedi.

Beşiktaş Kulübü’nün 35’inci başkanını seçeceği ve BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Serdal Adalı, oy verme işleminin öncesinde açıklamalarda bulunarak; "Ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum. 2013'te 'İhtiyaç var, gel' dediler geldim. Beşiktaş için aday oldum. 2019'da 'Yüreği olan varsa çıksın' dediler, gözümü kırpmadım. Bugün yine 'Beşiktaş'ın ayağa kalkması lazım' dediler, gerisi teferruattır dedim ve işte karşınızdayım" dedi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Adalı, adaylığını açıkladıktan sonra birçok algı oyunuyla karşı karşıya kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu saldırılara ortalığı germemek için cevap vermedim. Bu tür cevapların yerinin genel kurul olduğunun bilincindeyim. Az konuşmak, öz konuşmak ve doğruyu söylemek benim prensibimdir. Benim için '23 gün kala aday oldu' dediler. Ama unuttukları şey şuydu, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne dönüp 'Peki siz 20 senedir neredeydiniz' diye sormadım bile. Ayrıca benim karakterim, bir şeyler kötü gitsin de camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir. Şahit olduğunuz gibi bana önce şunun, sonra da bunun devamı dediler. O da tutmayınca bu camiaya asla yakışmayacak söylemlerle hakaretlerine devam ettiler. Bunları yaparken koca Beşiktaş camiasına zarar verdiklerinin farkında dahi olmadılar. Zaman ilerledikçe de kimin, neyin devamı olduğunu hepiniz gördünüz, anladınız. Katıldığı yayınlarda hakkımda çok güzel şeyler söyleyen sevgili Hasan abim ise maalesef, çevresinde bu işleri yapan kişileri durdurma ihtiyacı dahi duymadı. Bu çirkinlikleri engellemedi. Yine de canı sağolsun. Allah sizlerden de razı olsun ki, bu algı çalışmaları sayenizde hiç bir karşılık bulmadı."

"BİR YERE GİDİYORSAM FUTBOLCUYU ALIR GELİRİM, TRANSFER SELFİELERLE YAPILMAZ”

Adalı, en büyük planının futbol takımı üzerinde olduğunu anlatarak, "Öncelikli işimiz futbol takımımızı ayağa kaldırmak. İçinde bulunduğumuz bu durumu hiçbir Beşiktaşlı kabul edemez. Taraftarlarımız bu üzüntüyü yaşayamaz. Çocuklarımız Beşiktaş'tan uzaklaşamaz. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile kalmamıştır. Gereken çalışmalar hızlıca yapılacak, yapılmaya da başlandı. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Önümüzdeki sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayacağız. Transfer öyle kurgu resimlerle, selfielerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş, böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Seçim çalışmalarımız sırasında hep söyledim, ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam da o futbolcuyu alır gelirim" şeklinde konuştu.

“HİÇ BİR YERE BORCUMUZ KALMAYACAK. BEN BUGÜNE KADAR YAPAMAYACAĞIM HİÇ BİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİM”

Gayrimenkul projesinin rakibi Arat tarafından değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Serdal Adalı, "Üzülerek görüyorum ki, yine 'bu onun projesi, şunun projesi' demeye başladılar. Beşiktaş’ın kurtuluşu dediğimiz projeyi değersizleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar. Sırf bu projeyi engellemek adına, Emlak Konut yetkililerini arayıp, bu izinleri nasıl verdiklerini sordular. Vakit kaybetmeden protokole imza atan mal sahiplerini aradılar. İmzaların kendilerine ait olup olmadığını sordular. Kafalarını karıştırmaya hatta vazgeçirmeye bile çalıştılar. 'Tapuda şerh var' dediler, 'Ortaklar arasında problem var' dediler. Bu proje Beşiktaş'ın projesi dememe rağmen projeyi değersizleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ben bugüne kadar sizlere yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Ayakları yere basmayan hiçbir projeyi sizlerle paylaşmadım. Tüm bunlara rağmen inşallah biz bu projeyle Beşiktaşımıza tarihi bir tapu daha kazandıracağız. Allah izin verirse, bu proje bittiğinde ne bankalara bir kuruş borcumuz kalacak, ne de devletimize borcumuz olacak. Bu projenin hayata geçmesini, borçlarımızın kapanmasını istemiyor musunuz?" diyerek iddialı konuştu.

HASAN ARAT: BEŞİKTAŞLI ASLA PUSUDA DURMAZ!

Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, "Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam yıllardır orada duruyor” dedi.

Beşiktaş Kulübü, 35’inci başkanını seçiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Hasan Arat, oy verme işleminin öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kimseden icazet almadıklarını aktaran Arat, “Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Hiç kimseden icazet almadık. Ben buradayım. 'Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız' dediler. Burada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, iş insanları ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı?” ifadelerini kullandı.

“SİZ KİMİ İBRADA ALKIŞLADIYSANIZ ONA SAHİP ÇIKTINIZ”

Olağanüstü seçimli genel kurulda üyelere seslenen Arat, şunları kaydetti:

“Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Beşiktaş sıkıntılı dönemler geçirdi. Arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek.”

“FUTBOLU ARTIK BEŞİKTAŞLILAR YÖNETECEK”

Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanlarından merhum Süleyman Seba’nın evini müze yapacaklarını belirten Arat, “Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek. Altyapıya başkan yardımcımız Hüseyin Yücel 10 milyon avro tahsis etti” şeklinde konuştu.

“BASKETOLDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLE BİRLEŞİYORUZ”

“Biz gönülleri kazanarak buraya geldik” diyen Arat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fulya Şan Ökten tesisleri yıkılırken siz buradaydınız. Beşiktaş'ın spor okulları her yere yayılacak. Derneklerle yeni bir Beşiktaş sistemi kurulacak. Finansman sistemimiz hazır. Basketbolda Bahçeşehir Koleji ile birleşiyoruz. THY Avrupa Ligi'ne katılacağız. Bugün dik duranların günü. Biz gönülleri kazanarak buraya geldik. Sizler büyük ve itibarlı Beşiktaş istiyorsunuz. Onur duyacağınız Beşiktaş'ı size hissettirmeye başlayacağız. Davamız Beşiktaş diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz sayfa açılacak. Yolumuz açık şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun.”