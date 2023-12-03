Beşiktaş Ankaragücü deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımında birer golü ile 1-1 eşitlikle sona erdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 14. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş kritik deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada MKE Ankaragücü adına gol perdesini 21. dakikada Sowe açtı. İlk yarı bu golle MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

74. dakikada ise Beşiktaş'tan Chamberlain skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu maçın ardından Beşiktaş 26 puanla 3. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü ise 17 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ankaragücü - Beşiktaş maçının önemli anları

Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

90'Rodrigues'in içeri ortasını savunma ön direkte kafayla karşıladı.

90'90+4' Sağ kanatta rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Djokanovic, takımına serbest vuruş kazandırdı.

87'Beşiktaş'ta savunmanın uzaklaştıramadığı topta araya girmek isteyen Necip, topa hamle yaptıktan sonra ceza sahasında yerde kaldı ve gözler maçın hakemi Zorbay Küçük'e döndü. Ancak penaltı kararı verilmedi.

75'Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cephas, son çizgiye indi ve şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

74'GOL! Beşiktaş, Chamberlain'le beraberliği yakaladı. Ankaragücü'nde orta alanda gelen basit top kaybı sonrası takımını atağa kaldıran Chamberlain, hızla rakip ceza sahasına kat etti ve penaltı noktasının gerisinde şık bir plase ile topu ağlara gönderdi.

53'Aboubakar'ın pası ile rakip yarı alanda sağ içte topu alan Salih, ceza sahasına doğru yüksek top gönderdi. Kaleci Bahadır, bu pozisyonda zorlanmadı.

52'Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Chamberlain oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

48'KAÇTI! Salih'in sağ kanattan kale önüne doğru gönderdiği derin pasa Aboubakar hareketlendi ancak dokunamadı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

45'Maçta ilk yarı sona erdi.

38'Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topu Ankaragücü savunmasında Mert Çetin kafayla karşıladı.

35'Ali Sowe'un uzun pasında topu alan Efkan sol kanattan içeri orta denedi ancak top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

21'GOL! Ankaragücü, Ali Sowe'un şık golü ile maçta öne geçti. Rakip yarı alanda baskı ile topu kazanan Ankaragücü'nde ceza sahasında topla buluşan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

16'Efkan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Morutan topuk pası ile sağ kanattan desteğe gelen Ali Kaan'ı gördü. Ali Kaan'ın sağdan ceza sahasına ortası savunmadan sekerek arka noktada Cephas'a gitti. Cephas, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Mert enfes çıkardı.

13'Ankaragücü'nde sol kanattaki boşluğu iyi değerlendiren Cephas, son çizgide ortasını kale sahasına çevirdi. Kaleci Mert, topun sahibi oldu.

7'Sağ kanatta topu rakibinden kurtaran Gedson, ortasını içeri Aboubakar'a göndermek istedi. Ankaragücü savunması topu kornere yolladı.

4'Ankaragücü kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1'Ankara'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efekan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Umut, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyar, Muleka, Aboubakar