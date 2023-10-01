Osman Nuri Bakırcı'dan teröre lanet mesajı

Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binası önünde gerçekleşen terör saldırısına tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak iş insanı Osman Nuri Bakırcı, yaşanan terör saldırısını lanetledi.

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Ankara'da saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önünde 2 terörist bombalı eylem gerçekleştirdi. Yaşanan terör saldırısının ardından her kesimden teröre lanet mesajları geldi.

Bu tepkilerden biri de iş insanı Osman Nuri Bakırcı'dan geldi. Osman Nuri Bakırcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan Emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Devleti ve Türk Milletimize,

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne uzanan elleri, Türk askeri ve

Türk polisi kıracaktır. Milletimize hainlik yapan, hainlik düşünen hangi millet olursa olsun, ezip geçecektir. Türkiye'nin sahibi Türkiye'de yaşayan Türk milleti olarak omuz omuza, sırt sırta vererek kötü niyetli olanlara, hain emellerine gerekli cevabı verecektir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE