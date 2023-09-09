Osman Nuri Kabaktepe İstanbul için yeni slogan buldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un susuzluk çekmemesinin nedeninin Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki Istrancalar ve Melen suyu projesi olduğunu belirterek, "Bugün İstanbul'da içtiğimiz suyun günlük yüzde 75'i Melen'den geliyor. Yani Melen olmasaydı bugün musluktan su akmayacaktı." dedi. İETT'deki sorunlara değinen Kabaktepe, "İstanbul'un yeni sloganı şu; 'Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir.' Yani en çok metro yapan şehir değil." ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Esenyurt'ta düzenlenen, "Yeniden İstanbul" programında konuşan Kabaktepe, İstanbul’da gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlandıklarını söyledi.

Kabaktepe, başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ilçe belediyelerinin de yapmadıkları hizmetleri algıyla örtmeye çalıştıklarını anlatarak, "Beceremediklerini ve başaramadıklarını birtakım ürettikleri manipülasyonlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Soru çok basit. 4 yıllık zaman geçti. İstanbul için ne ürettiniz?" diye konuştu.

Kentin en temel probleminin deprem ve dönüşüm olduğuna işaret eden Kabaktepe, "Bunun için ne yaptınız? Bu yaz kuraklık yaşayıp yaşamama korkusuyla baş başaydık. 4 yılda 1 metreküp daha artı su gelmesi için ne yaptınız? İstanbul'da size kendi ifadenizle tıkır tıkır işleyen bir toplu ulaşım teslim edildi. Bu toplu ulaşımı aldığınız noktadan daha iyi yere götürmek için ne yaptınız? Veya hazır giden sistemi yönetmeyi de beceremeyip bozar hale mi getirdiniz?" ifadelerini kullandı.

"Artık İBB servis dışıdır"

Ekrem İmamoğlu'nun eski Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş'a ait olan "aynı anda en çok metro yapan şehir" sloganını kullandığını belirten Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hoşuna gitmiş. Onu da kullanıyor. Kullansın. Bir problem yok ama artık İstanbul'un yeni sloganı bu değil. İstanbul'un yeni sloganı şu; 'Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir.' Yani en çok metro yapan şehir değil. En çok otobüs yanan şehir. Bu hale gelmiştir. Hani artık İETT otobüslerine astığımız servis dışı levhasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 yılda başarmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önüne asmıştır. Artık İBB servis dışıdır."

Kabaktepe, "Hizmet ve eser yoksunluğunu CHP döneminde yaşayan İstanbul'umuz inşallah 2024 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak. İstanbul, burada gereken cevabı, bu ilgisizliğe, beceriksizliğe, başarısızlığa ve bu hizmet yoksunluğuna karşı gereken tavrı en güzel bir şekilde gösterecek." dedi.

Esenyurt’ta güzel işlerin bakanlıkların da aracılığı ile devam edildiğini aktaran Kabaktepe, Türkiye'nin en büyük okul komplekslerinden birinin burada yapıldığını söyledi.

Kabaktepe, CHP'li belediye başkanlarının sürekli başvurduğu yöntemin "AK Parti'nin çalışmalarını engellediği" söylemi olduğunu aktararak, "Biz Sayın İmamoğlu'nun bu yalanlarını ve algılarını diyoruz. Balonlarını patlatmak çok kolay. Elinizi kaldırıp iğneyle bir dokunacaksınız. Ama artık el kaldırma zahmetine de katlanmıyoruz. Çünkü kendi balonlarını kendisi patlatıyor." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da içtiğimiz suyun günlük yüzde 75'i Melen'den geliyor"

Kabaktepe, İstanbul'un susuzluk çekmemesinin nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk belediye başkanlığı döneminde başlattığı iki temel proje olduğunu ifade etti.

Bunlardan birinin Istrancalar, diğerinin ise Sakarya'da Melen projesi olduğunu anlatan Kabaktepe, "O gün o projelere bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü öncülleri de karşı çıkmışlardı. Bugün İstanbul'da içtiğimiz suyun günlük yüzde 75'i Melen'den geliyor. Yani Melen olmasaydı bugün musluktan su akmayacaktı. CHP'nin bir önceki döneminde olduğu gibi Melen olmasaydı şimdi buraya çekilmiş tankerin arkasında, elinizde bidonlarla biz su kuyruğunda olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Kabaktepe ve AK Parti İstanbul milletvekilleri, eğitim kampüsü şantiyesi ile hastane kampüsü şantiyesini ziyaret etti.