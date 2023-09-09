İzmir'de orman yangını çıktı! Yoğun duman hava ulaşımını aksattı
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Abone ol
Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.
Hava ulaşıma aksadı
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı.
Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.