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İzmir'de orman yangını çıktı! Yoğun duman hava ulaşımını aksattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de orman yangını çıktı! Yoğun duman hava ulaşımını aksattı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.

Hava ulaşıma aksadı

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı.

Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.

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