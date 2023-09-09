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Aksaray'da motosikletin selesine yılan girdi! İtfaiye yardıma koştu!

Aksaray'da motosikletin selesine yılan girdi! İtfaiye yardıma koştu!

Aksaray'da bir motosikletin selesine giren yılanı, itfaiye ekibi çıkardı.

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Şamlı Mahallesi'nde 51 AFC 401 plakalı motosikletin sürücüsü, akaryakıt almak için geldiği istasyonda, depoyu açarken selenin altında yılan olduğunu fark etti.

Sürücü ve istasyon görevlilerinin ihbarı üzerine benzinliğe itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin aparat kullanarak motosikletin selesinden çıkardığı yılan doğaya bırakıldı.

Yılanın seleden çıkarılması istasyonun güvenlik kamerasına ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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