Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı! 5 kişi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'tan feci bir kaza haberi geldi. Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

Sürücü gözaltına alındı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki şunları kaydetti:

"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."