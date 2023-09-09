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Hatay'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti yaşattı! 4 aracı biçti: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti yaşattı! 4 aracı biçti: 4 yaralı

Hatay Antakya'Da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet park halindeki 4 araca çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Antakya ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 EE 572 plakalı kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar da ekiplerin çalışmalarının ardından otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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