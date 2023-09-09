Hatay'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti yaşattı! 4 aracı biçti: 4 yaralı
Hatay Antakya'Da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet park halindeki 4 araca çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, saat 12.30 sıralarında Antakya ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 EE 572 plakalı kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar da ekiplerin çalışmalarının ardından otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.