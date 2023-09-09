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Marmaris'te apart otele yapılan baskında 32 düzensiz göçmen yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te apart otele yapılan baskında 32 düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla Marmaris'te polis ekiplerinin bir apart otele düzenlediği operasyonda otelde kayıt dışı kalan 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Apart otele yüklü miktarda ceza kesildi.

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Dün akşam saatlerinde Armutalan Mahallesinde bir apart otele kalabalık bir grubun girdiği bilgisine ulaşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile girdikleri apart otelde yaptıkları operasyonda kayıt dışı konakladıkları belirlenen 23 Suriye, 4 Mısır, 5 Filistin uyruklu toplam 32 düzensiz göçmeni emniyete götürdü.

Düzensiz göçmenler evrak işlemlerinin ardından Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri ekipleri tarafından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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