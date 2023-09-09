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İBB duyurdu! 11 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak

İBB duyurdu! 11 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

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İBB'den yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla trafiğe çıkacak 16 bin okul servisiyle yaklaşık 300 bin öğrencinin taşınacağı kaydedildi.

Okulların açıldığı gün kentte 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım araçlarının (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacağı bildirilen açıklamada, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.

Ek seferler

Açıklamada, okulların açılmasından itibaren İETT'nin her gün 1636 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un 375 ilave sefer planladığı, Şehir Hatları'nın da ek vapur seferleri düzenleyeceği ifade edildi.

İlk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı aktarılan açıklamada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcuların da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.

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