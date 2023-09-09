İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Fas'ın yardımına koşmak için hazırız, haber bekliyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fas'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. "Arama kurtarma ekiplerimiz, teknik ekipmanlarımız ve yardım malzemelerimizle Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız" diyen Bakan Yerlikaya, Faslı yetkililerden haber beklediklerini ifade etti.

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Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem çok sayıda kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor. Can kaybı sayısı en son 820 olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Fas'ta yaşanan depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, tüm imkanlarımızla, arama kurtarma ekiplerimiz, teknik ekipmanlarımız ve yardım malzemelerimizle Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız. Deprem acısını yakinen bilen bir millet olarak Faslı yetkililerden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.