Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Ali Koç, Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini duyurdu.

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenleniyor. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak" dedi.

"Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu"

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Fenerbahçe için önemli konular masada

Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek. Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500'e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi gibi konular üyelere sunulacak.

Stadyuma Atatürk ismi: Son karar devletimizindir

Ali Koç, "Stadyumun Atatürk isminin verilmesi konusuna değinmek istiyorum. Fenerbahçe devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sözlerini kulüp defterimizde paylaşmıştır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun izinden gittiği önemlidir. Stadyumumuza Atatürk isminin verilmesi için süreci tamamlamak istiyoruz. Stadımıza atamızın ismini vermek en çok bize yakışır. Bunun için sadece genel kurulumuzun kararı yeterli değildir. Son karar devletimizindir."