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İzmir'de acı kaza! Motosikletli sürücü karşı yönden dönen otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de acı kaza! Motosikletli sürücü karşı yönden dönen otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Tire'de kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobile dönüş yaptığı esnada çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Tire İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan Onur Yılmaz (17), karşı yönden gelen Mustafa G. yönetimindeki otomobil dönüş yaptığı esnada otomobile çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Halil K. (18) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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