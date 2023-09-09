Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine yazı kaleme aldı. CHP'de değişim mesajı veren İmamoğlu, "Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek." dedi.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmalarının merkezindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim mesajları vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay rotayı CHP genel başkanlığından İBB adaylığına çeviren İmamoğlu, CHP'nin 100. yıl dönümünde Cumhuriyet gazetesine yazı yazdı.

"Hikayeyi yeniden yazacağız"

Savaştan çıkan Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin ekonomide geldiği noktaya değinen İmamoğlu, "Bugün bizim de böyle büyük bir sıçramaya ihtiyacımız var." diyerek sözü CHP'deki değişim tartışmalarına getirerek yazısını bu ifadelerle tamamladı:

Bugün CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermeyen millet, Türkiye’yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye’yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP’yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli, en acil görevimiz hep beraber bu muhalefeti yaratmaktır. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır.

Türkiye’nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı var.

Biz de bu milletle bu hikayeyi yeniden yazacağız. Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek."