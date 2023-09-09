BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde restorasyona başlandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde restorasyona başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu himayesindeki ikinci etap restorasyon çalışmasında, cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

İkinci etap restorasyonu kapsamında, minareler dahil bütün binanın deprem güvenliği belirlenerek gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Caminin dış cephelerinde beton harç temizliği ve cephelerde üç boyutlu tarama ile belgeleme işlemi gerçekleştirilecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin birinci etap restorasyonunda, II. Mehmet Türbesi, II. Selim Türbesi ve Muvakkithane'de gerekli çalışmalar yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de polis ekipleri tefecilere geçit vermedi! 9 şüpheli isim yakalandı
Mersin'de polis ekipleri tefecilere geçit vermedi! 9 şüpheli isim yakalandı
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Bingöl Havalimanı'ndan 8 ayda 119 bin 156 kişi uçtu!
Bingöl Havalimanı'ndan 8 ayda 119 bin 156 kişi uçtu!
Madencilik sektörü 100 ton altın üretimi hedefliyor!
Madencilik sektörü 100 ton altın üretimi hedefliyor!
Bursa'da husumetli iki grubun satırlı kavgası kan döktü! Kavga anı kameralara yansıdı
Bursa'da husumetli iki grubun satırlı kavgası kan döktü! Kavga anı kameralara yansıdı
Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteler doldu!
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteler doldu!
Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek!
Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek!
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
Hindistan'da toplu tecavüz skandalı! 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı ardından ise...
Hindistan'da toplu tecavüz skandalı! 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı ardından ise...