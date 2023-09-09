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El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil park halindeki iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada aracını durdurmaya çalışan sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, saniyeler içinde hareket etti.

Yokuş aşağı hareket eden otomobilini fark ederek durdurmaya çalışan sürücü Mustafa Rusum, aracın çarptığı park halindeki iki otomobil ile kendi otomobili arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Rusum, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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