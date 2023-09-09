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Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan'dan acı haber

Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan'dan acı haber

 ORDU’nun Korgan ilçesinde 5 gün önce hayvanları otlatmak için evden ayrılan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki Emirhan Dolak’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

Bölgede olay gününden itibaren başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından Emirhan Dolak isimli çocuğun gölete düşebileceği ihtimali üzerine ekipler çalışmalara burada yoğunlaştı ancak bir ize rastlanmadı.

Emirhan'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde gölette su yüzüne çıktı. Durumu fark eden aile yetkililere haber verdi, Emirhan'ın cenazesi kıyıya alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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