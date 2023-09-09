BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Pek çok kentte yıkım var yüzlerce kişi öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki sır 8 saati! Mehmet Sevigen: 'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle kaseti var' diyorlar
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki sır 8 saati! Mehmet Sevigen: 'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle kaseti var' diyorlar
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Veliler sakın bu kırtasiye ürünlerini almayın! "Kanserojen madde içeriyor”
Veliler sakın bu kırtasiye ürünlerini almayın! "Kanserojen madde içeriyor”
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı!
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı!
"Enflasyonun önüne geçecek şey, rekabet ortamının oluşmasıdır"
"Enflasyonun önüne geçecek şey, rekabet ortamının oluşmasıdır"
ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu! Djokovic ile Medvedev kapışacak
ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu! Djokovic ile Medvedev kapışacak
Fahiş artışa boyun eğmeyen kiracı evden tahliye edildi eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı
Fahiş artışa boyun eğmeyen kiracı evden tahliye edildi eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi gözaltında
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi gözaltında
Afyonkarahisar'da feci kaza! Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da feci kaza! Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Yargıtay'dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı
Yargıtay'dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı
Mahmut Övür son anket sonuçlarını paylaştı: "Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalıyor"
Mahmut Övür son anket sonuçlarını paylaştı: "Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalıyor"
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!