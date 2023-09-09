BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da feci kaza! Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar İscehisar'da kontrolden çıkan kamyon devrildi. Meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gör, R.Ç., idaresindeki 03 UY 527 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atarak ters dönerek duran kamyonet sürücüsü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücü R.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı
Yargıtay'dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı
Mahmut Övür son anket sonuçlarını paylaştı: "Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalıyor"
Mahmut Övür son anket sonuçlarını paylaştı: "Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalıyor"
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!
Akılalmaz hırsızlık! Dizi oyuncusu canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı
Akılalmaz hırsızlık! Dizi oyuncusu canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı
Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı!
Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı!
Kayseri'de kontrolden çıkan hayvan yüklü tır virajı alamayıp devrildi!
Kayseri'de kontrolden çıkan hayvan yüklü tır virajı alamayıp devrildi!
Cuma namazı demediler birbirlerine girdiler! 'Tokat attın' kavgasında camide küfürler havada uçuştu
Cuma namazı demediler birbirlerine girdiler! 'Tokat attın' kavgasında camide küfürler havada uçuştu
Şaşkın hırsız yaz gününde yakalanmamak için parka giydi, yakayı ele verdi!
Şaşkın hırsız yaz gününde yakalanmamak için parka giydi, yakayı ele verdi!
Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı yarın yapılacak
Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı yarın yapılacak
Eğlencenin sonu kavgayla bitti! Beylikdüzü'nde eğlence mekanının çıkışında bir grup tekme tokat kavgaya tutuştu
Eğlencenin sonu kavgayla bitti! Beylikdüzü'nde eğlence mekanının çıkışında bir grup tekme tokat kavgaya tutuştu
New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
Teknik öğretmenlere ALES puan şartı getirildi!
Teknik öğretmenlere ALES puan şartı getirildi!