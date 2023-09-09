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Eğlencenin sonu kavgayla bitti! Beylikdüzü'nde eğlence mekanının çıkışında bir grup tekme tokat kavgaya tutuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eğlencenin sonu kavgayla bitti! Beylikdüzü'nde eğlence mekanının çıkışında bir grup tekme tokat kavgaya tutuştu

Beylikdüzü Marina'da bir eğlence mekanının çıkışında bir grup, bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşlar tarafından ayırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marina'da bulunan bir eğlence mekânının önünde yaşandı. İddiaya göre, alkollü grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Mekanın çıkışına taşınan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. Vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu.

Olayda bir şahsın yüzü kan içinde kalırken, şahıslar bir süre sonra dağıldı. Yaşanan kavga anı, mekandaki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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