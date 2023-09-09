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Esenyurt'ta bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü, halk sokaklara döküldü:

Esenyurt'ta bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü, halk sokaklara döküldü:

İstanbul, Esenyurt’ta iddiaya göre bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Valiliği, şüphelinin yakalandığını duyurdu. Olayın ardından mahalleli sokaklara dökülüp sloganlar attı. 

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İddiaya göre, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde çocukların kavgasına büyükler karışınca Suriyeli bir kişi komşusu N.T.'yi bıçakla öldürdü. Olay sonrası mahalleli ayaklandı sokağa çıkıp protesto yürüyüşü yaptı.

Öfkeli kalabalık Suriyelilerin iş yerlerine saldırıp "Ülkede mülteci istemiyoruz" şeklinde slogan attılar.

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin gece yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde 08.09.2023 tarihinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli (A.H.) yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.”

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