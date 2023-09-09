Ailesiyle olan kavgasının hıncını bekçiden aldı! Sokağa çıktı kurşun yağdırdı

İzmir Bornova'da ailesiyle tartışan 27 yaşındaki zanlı sokağa çıkarak silahla etrafa ateş etti. Kendisini uyarmaya gelen bekçiye yaklanmak isteyemen şahıs bekçiyi vurup kayıplara karıştı.

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Olay, Evka 4 Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, silahla etrafa ateş eden Ziya Ç.’yi (27) yakalamak istedi. Ziya Ç.’nin silahla ateş etmesi sonucu A.K. (34) isimli bekçi yaralandı.

Bekçiyi yaralayan Çatalkaya, sonrasında da çevreye rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüpheli Ziya Ç.’nin evinde ailesi ile tartıştığı daha sonra evden çıkarak etrafa rast gele ateş ettiği öğrenildi.