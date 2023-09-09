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Üniversite öğrencilerine verilmesi beklenen vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı

Üniversite öğrencilerine verilmesi beklenen vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon müjdesiyle ilgili çalışmalarda sona gelinirken vergisiz telefon kapsamına alınacak ilk modeller bellli oldu.

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7 milyon üniversite öğrencisinin faydalanabileceği vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin sadece Türkiye’de üretilen, yani giriş-orta segmentte yer alan akıllı telefon modellerini kapsayacağının kesinleşmesi öğrencilerde bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da, yarı fiyatına satın alınabilecek telefon modelleri gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. 

Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla yürürlüğe girmesi beklenen vergisiz telefon kapsamına alınacak ilk modeller ise belli oldu.

Vergisiz telefon adayları

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Türkiye’de üretilen telefonlar arasında yer alan General Mobile’ın GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro, GM 22 Plus modelleri ve E-tab 20 tableti öğrenciler tarafından vergisiz satın alınabilecek. Reeder’ın da S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro ve S19 Max isimli Akıllı Telefon modelleri proje kapsamına alınacak. Yine Vivo’nun Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36 akıllı telefonları da projeye dahil edilecek.

Türkiye'de üretilen telefonlar

İşte üretimleri Türkiye’de yapılan ve “vergisiz telefon” adayı olan tüm modeller: Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35), General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus),Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5) Pocco C40,Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max), Realme (10, C55 ve C53), Samsung (Galaxy A04e,Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13), TCL (303, 30 SE), Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12), Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36).

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