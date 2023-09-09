Stefan Kuntz'dan Ermenistan maçı yorumu: Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği elde ettik

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği elde ettik. Elbette memnun değiliz. Bugün o adımı atamadığımızdan, 3 puanı alamadığımız için biz de üzgünüz." dedi.

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Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın performansının eleştirilmesiyle ilgili soru üzerine, "Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" dedi.

Ermenistan maçının beraber bitmesini değerlendiren Kuntz, "İlk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birçok pozisyona girdik. İlk devredeki pozisyonları gol yapamadık. İlk devrede eleştirebileceğim konu, o pozisyonları gol yapamamamız." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz, ikinci devrede daha hızlı oynayabilecekleri, geçişleri daha hızlı yapabileceklerini ve top kaybı yapmamaları gerektiğini söylediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İkinci devreye başladığımızda konsantrasyonumuz düştü. Aynı zamanda uyanıklık konusunda da zafiyet yaşadık. Böylelikle birçok hata yaptık. Golü yemeden önce de yaptık. Hataları görmüş oldunuz. Aynı zamanda oyuncular oyunu çevirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Onları bu konuda eleştiremem. Oyuncu değişiklikleri de oyuna pozitif yansıdı ve oyunu canlandırdı. Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği elde ettik. Elbette memnun değiliz. Bugün o adımı atamadığımızdan, 3 puanı alamadığımız için biz de üzgünüz. Bunun açık ve net şekilde analizi ve öz eleştirisini yapacağız. Ekim ayındaki maçlarda hem Hırvatistan ve hem de Letonya da işi bitirmeye çalışacağız."

Rıdvan Yılmaz'ın hatırlatılarak milli takımdaki oyuncu tercihleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Kuntz, şunları söyledi:

"İstikrar konusunda davet etmeyip de davet edebileceğimiz kimler olabilirdi? Rıdvan, şu anda Glasgow Rangers'da bir kere kadroya girmedi. Sonuçta sizin verdiğiniz örnek önce sorduğunuz sorunun tezatı oldu. Çünkü, Rıdvan hiç kadroya giremeyen bir oyuncuyken siz aslında istikrar istediniz."

"Hırvatistan maçı çok daha önem kazandı"

Ermenistan beraberliğine değinen Kuntz, "Moral ve mental yapımız için beraberliği almamız önemliydi. Pozisyonumuz gereği çok daha fazlası elde edebilirdik. İyi bir sonuçta da aynı olacaktı ancak Hırvatistan maçı çok daha önem kazandı. Biz oraya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün kadroda bulunmamasının eleştirilmesi üzerine Kuntz, şu görüşlere yer verdi:

"Ben Trabzon'daki iki tane maçı izledim, birisi Antalyaspor maçıydı, birisi Galatasaray maçıydı. Yani aslında bir oyuncuyu şimdi burada örnek olarak çıkarmamız çok doğru değil. Ben orada o gösterdiği performansta şu anki oynayan oyuncularımızdan daha iyi bir şey gösterdiğini düşünmüyorum. Kapı herkes için açık. Şu an mesela Yusuf'u tekrar çağırdık. Çünkü Adana Demirspor'da çok iyi işler yapıyor. Mesela Okay'ın da ya da Ozan Tufan'ın da İngiltere'deki maçlarını takip ediyoruz. Fakat şu anki kurduğumuz kadroda en doğru şekilde, en iyi bize yardımcı olabilecek oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz"

"Arda'yı en kısa zamanda tekrar milli takım bünyesinde görebiliriz"

Real Madrid'in oyuncusu Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi de veren Kuntz, "Sağlık departmanları iletişim halinde. Böylelikle en yeni bilgileri onlardan alıyor. Umarım en kısa zamanda tekrar milli takım bünyesinde görebiliriz." dedi.

Kuntz, "Bu maç için keşke dediğiniz durum var mı?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Kesinlikle şu anki tecrübeme dayanaraktan söylüyorsanız muhtemelen değişiklikler yapardım ama bu maçı yaşamadan bir karar verseydim, yine aynı karar verirdim. Emin olun ki aynı oyuncularla tekrar bu oyunu oynasak zaten böyle bir oyun olmazdı. Ya tabii ki bu soruları zaten kesinlikle kendime soruyorum. Neleri daha iyi yapabilirdik? Hangi kararları oyuncu seçimiyle ilgili daha iyi yapabilirdik. Burada emin olun bu soruları kendime fazlasıyla soruyorum. Yine de teşekkür ediyorum. Pozitif baktığınız için."

Stefan Kuntz, kalan 3 maça da kesinlikle kazanmak için çıkacaklarının altını çizerek, "Gerçekçi olursak haziran ayında Ermenistan'ın 6 puan almasına şaşırdık. Önümüzdeki maçta Hırvatistan, Ermenistan'ı yendiğinde aynı durumda olacağız yine. Deplasmanda Hırvatistan gibi bir takıma karşı oynadığımız bir maçta puan alabildiğimiz göstermemiz gerekiyor ve Letonya'yı kesinlikle evimizde yenmemiz gerekiyor." diye konuştu.