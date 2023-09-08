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Minik Eymen babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Minik Eymen babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Manisa'da, babasının kullandığı traktörün altında kalan İsmail Eymen Ö., hastaneye kaldırıldı ancak yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki İsmail Eymen Ö., babası O.N.Ö. idaresindeki traktörden düştü.

Bir anda neye uğradığını şaşıran baba O.N.Ö. traktörü durdurarak çocuğunun yanına koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük İsmail Eymen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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