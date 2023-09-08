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Karabük'te otomobil refüje girdi! Feci kazada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te otomobil refüje girdi! Feci kazada 2 kişi yaralandı

Karabük'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir eden Adnan Ali Kılıç idaresindeki 34 ZS 2916 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücünün eşi Güler ve torunu Mina Kılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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