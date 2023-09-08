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Öğrencinin unuttuğı çantayı bomba sandılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öğrencinin unuttuğı çantayı bomba sandılar!

Eskişehir Odunpazarı'nda bir öğrencinin çöp kovasının yanına bıraktığı sırt çantası paniğe sebebp oldu.

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2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı'nda bulunan Tema Vakfı sokakta bir öğrenci çöp kutusunun yanında sırt çantasını unuttu.

Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu sokağa polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde çantanın içinden kitap defter çıktı. Bir anlık paniğe neden olan çanta ekipler tarafından sahibine teslim edilmek üzere polis ekiplerince alındı.

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