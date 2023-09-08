CHP'den ek MTV'nin iptali için AYM'ye başvuru

28 Mayıs seçiminin ardından yeni yönetim peş peşe vergi zammı düzenledi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne de ek zam getiren iktidarın kararı için CHP, AYM'ye başvurarak bu kararın iptalini talep etti.

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Seçimlerin hemen ardından iktidar, ekonomide toparlnama gerçekleştirmek adına birçok kalemde vergi düzenlemesine gitti. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) de yapılan bir düzenlemeyle 1 defaya mahsus ek vergi getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

AYM'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "15 Temmuz'da yayımlanan kanunu yalnızca 9 gün sonra 24 Temmuz tarihinde AYM'ye iptali ve yürütmesini durdurulması istemiyle getirdik. Mutlulukla ifade edelim ki yalnızca 26 Temmuz'da AYM ilk incelemesini yaptı ve bu kanunun esastan görüşülmesine karar verdi" dedi.

Günaydın, "Üzerinden 1,5 ay geçti. Şimdi soralım; ben içeride AYM Genel Sekreteri Yardımcısı'na da söyledim. Neyi bekliyorsunuz bir karar almak için? Yurttaş MTV'yi ikinci kez ödesin, olası bir iptal kararına rağmen bu geriye alınamasın diye mi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Günaydın ayrıca, "AYM'nin daha fazla gecikmeden bu konuda bir karar üretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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