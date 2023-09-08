Karabük'te jandarma ekipleri 109 adet uyuşturucu hap ele geçirdi!

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 109 adet uyuşturucu hap ve 2.2 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda S.K. (43) isimli şahsın, uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine Cumayanı Köyünde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 90 adet extacy, 4 adet lyrica, 5 adet keppra, 10 adet neurantin ve 2,2 gram toz haline getirilmiş extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin 880 TL ele geçirilirken şüpheli S.K. da gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.